Homem escala poste e furta fios elétricos de radar na Av. Pedro Álvares Cabral

POLÍCIA

Homem armado com pedra ataca Restaurante Popular, em Belém; veja vídeo

Prédio da Prefeitura de Belém na Aristides Lobo, em frente à Igreja do Rosário, no bairro da Campina, foi depredado na madrugada do domingo (27), mas acão só foi percebida na volta do feriado, na quarta-feira. Imagens flagraram o ataque. PMB fez um BO junto à polícia