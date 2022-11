Bebê de 4 meses é resgatado após sequestro, no município de Tailândia

A Polícia Civil do Pará, prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (14), um casal suspeito de sequestrar um bebê de apenas 4 meses. A ação integrada envolveu equipes da delegacia do município de Tailândia, Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) do município de Tucuruí.

O crime ocorreu na noite do último domingo (13), em uma localidade chamada Vila Macarrão, no município de Tailândia, região nordeste do Pará. As investigações apontam que os criminosos teriam amarrado e amordaçado a mãe da criança no momento do crime. A mesma teria ficado cerca de 18h em cárcere privado, sob ameaça, antes dos dois suspeitos fugirem levando a criança.

Assim que informadas, as equipes policiais iniciaram o levantamento de informações, incluindo a análise de câmeras de segurança e diligências visando localizar os responsáveis pelo crime e resgatar a criança. Após intensas buscas, os agentes localizaram o cativeiro e efetuaram o resgate do bebê, bem como a prisão em flagrante dos dois suspeitos do crime. No local também foi apreendida uma arma branca utilizada no crime.

A dupla foi encaminhada à unidade policial e, após os procedimentos cabíveis, ficará à disposição do Poder Judiciário. O bebê foi resgatado sem ferimentos e entregue à família. Um inquérito foi instaurado para apurar as motivações do crime.