Corpo de homem é encontrado às margens do rio Tapajós, em Itaituba

Um corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (1º) boiando às margens do rio Tapajós, perto ao flutuante de Miritituba, distrito de Itaituba, no sudoeste do Pará. A principal suspeita é de que a causa da morte tenha sido afogamento, mas a hipótese segue sem a confirmação da polícia. As informações são do Portal Giro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por moradores locais e se deslocaram até o endereço. Os policiais constataram o fato e verificaram que o homem havia sido removido da água. Preliminarmente, a PM não encontrou nenhuma perfuração ou sinais de agressão no corpo.

Relatos de residentes apontam que o homem estaria alcoolizado antes de entrar na água e supostamente tinha epilepsia. Pessoas disseram que ele era de Itaituba e haviam visto sua mãe tentando levá-lo para a casa onde morava. No entanto, os militares não conseguiram detalhes sobre os parentes da vítima.

A ocorrência foi repassada ao delegado de plantão da Polícia Civil (PC), que acionou a Polícia Científica do Pará (PCP) na remoção do corpo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.