Triplo homicídio: membros de uma mesma família são mortos a tiros em Palestina do Pará

Três membros de uma mesma família foram mortos a tiros em uma casa na localidade da Vila Jarbas Passarinho, mais conhecida como Porto da Balsa, em Palestina do Pará, no sudeste do Estado. O triplo homicídio ocorreu na noite da última terça-feira (29), mas os corpos foram localizados só na manhã da quarta (30). A violência assustou os moradores da região que, apesar do fluxo intenso que existe na área, cortada pela BR-230, não tem muitos registros de crimes dessa natureza. As informações são do Correio de Carajás.

As vítimas foram identificadas como Ildebranis Rocha Macedo e Wesley Lopes Rocha, que eram irmãos, e um primo deles, Ely Bleno Silva da Cruz. Através de informação de parentes que se encontravam no local, a polícia conseguiu a identificação dos homens.

Os militares chegaram ao local do crime e, inicialmente, encontraram dois corpos, um dentro da residência e outro do lado de fora. As varreduras continuaram e a equipe da Polícia Civil localizou o terceiro corpo.

