Homem é morto a pauladas e corpo é deixado num poço em Benevides; assassinos filmaram execução

Atanael da Silva Lucena, de 23 anos, foi morto a pauladas em Murinim, distrito de Benevides, na Grande Belém. O corpo dele foi encontrado na manhã desta quarta-feira (23), num poço que fica próximo a um sítio, na rua Manoel Pirão. Quatro pessoas são suspeitas do crime, sendo que um filmou a execução.

A família de Atanael, que é do Maranhão, acabou tendo acesso ao vídeo da morte do filho, que circulou nas redes sociais. Era possível ver três homens, ainda não identificados atacando a vítima com pedaços de pau. À Polícia Civil, os familiares relataram não conhecer os agressores e nem imaginar uma motivação.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.