Faca quebra dentro do tórax de homem durante briga

Um homem de 25 anos ficou com uma faca presa no tórax, após uma discussão, em Goiânia (GO), ontem (4). Inicialmente, ele brigava com a esposa quando um vizinho se intrometeu na discussão. Com informações do Metrópoles.

VEJA MAIS

A Polícia Militar afirmou que os dois homens começaram a brigar, e o suspeito, que também tem 25 anos, esfaqueou a vítima nas costas e na região dos rins. Segundo a PM, a faca quebrou em dois lugares do tórax.

O suspeito relatou à polícia que ele e a vítima chegaram a “rolar no chão” durante a discussão e que então teria tomado a faca da mão do rapaz. Ainda de acordo com a corporação, mesmo atingido, o jovem conseguiu correr e pedir socorro a um outro vizinho.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo). Segundo o hospital, o paciente já passou por cirurgia e está se recuperando.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)