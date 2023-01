​Homem é preso ao tentar matar a ex-companheira na frente do filho do casal

Um homem identificado como Edimar Marques foi preso neste domingo (1º), ao tentar matar a ex-companheira e mãe de seu filho após uma discussão dentro da residência da vítima e na presença da criança. O caso ocorreu no bairro Tropical I, em Parauapebas, e quem informou a polícia foi o Hospital Geral do município (HGP). As informações são do site Correio de Carajás.

VEJA MAIS

Por volta das 8h30 de domingo, a mulher deu entrada na unidade de saúde com ferimentos provocados por golpes de faca na região da barriga. Como manda o protocolo em situações do tipo, a equipe médica acionou a Polícia Civil do Estado do Pará, que por intermédio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), assumiu a situação.

Conforme o relato policial, Edimar Marques, separado da vítima há alguns anos, foi visitar o filho quando houve uma briga entre ambos e o suspeito acabou esfaqueando a ex-companheira.

A vítima segue hospitalizada devido à gravidade das lesões. O autor do crime foi preso em flagrante por uma guarnição da Polícia Militar na frente do hospital. Segundo a PC, as investigações prosseguem para que seja feita a completa apuração do fato. Edimar está à disposição da Justiça e deve responder por tentativa de feminicídio.