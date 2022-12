Homem é preso por esfaquear e apontar espingarda contra companheira grávida em Rio Maria

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na segunda-feira (5) pela Polícia Militar (PM) suspeito de esfaquear a companheira que está grávida de três meses. O caso ocorreu em Rio Maria, município na região sul do Pará. Além do ataque físico, ele ainda teria agredido verbalmente, a ameaçado e apontado uma espingarda de calibre 22 contra a mulher. O motivo do caso é por ciúmes. As informações são do Correio de Carajás.

Veja mais

De acordo com a PM, a guarnição foi comunicada sobre o caso de violência doméstica na República Colorado, conjunto residencial da cidade. Assim que a equipe chegou ao local, a vítima disse aos policiais que o companheiro estaria enciumado e provocou uma discussão.

Durante o desentendimento, o homem teria ficado exaltado e apontado a arma de fogo contra ela. A mulher contou que conseguiu tomar o armamento do suspeito e que ele passou a agredi-la com chutes, empurrões e socos.

O homem então pegou uma faca e passou a e desferiu golpes contra a companheira. As facadas atingiram as pernas, braços e a região do pescoço. Depois disso, o suspeito teria tentado esganar a mulher, que conseguiu se soltar e pediu ajuda aos vizinhos. Os moradores acionaram a polícia. O estado de saúde da víitma não foi divulgado.

No imóvel onde o crime aconteceu, os agentes de segurança apreenderam a arma de fogo e faca usada para lesionar a vítima. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria.

Ele foi autuado pela autoridade policial de plantão pelo crime de violência doméstica e poderá responder ainda por suposta tentativa de feminicídio.