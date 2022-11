Suspeito de esfaquear adolescente é levado à polícia pela própria mãe

Um homem de 23 anos se entregou à polícia após esfaquear uma adolescente em São Gonçalo, Rio de Janeiro, na manhã da última segunda-feira (21). O suspeito foi levado pela própria mãe, a quem confessou o crime, à 74ª Delegacia de Polícia, em Alcântara. Em seguida, ele foi encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), onde o caso foi inicialmente registrado e está sob investigação. Com informações do O São Gonçalo.

VEJA MAIS

A vítima, de 17 anos, foi levada para um hospital da cidade após ser atingida na barriga, no ombro e em um dos seios. Uma das facadas atingiu o pulmão da garota, que segue internada em estado grave.

Câmeras de segurança de um estabelecimento próximo ao local registraram o crime. Nas imagens, é possível ver o suspeito escondido atrás de um muro, esperando a jovem se aproximar para atacá-la.

A mãe do rapaz não acreditou quando o filho chegou em casa contando o que tinha feito, e só percebeu que era verdade quando viu as reportagens no dia seguinte.

"Ele chegou em casa e falou: 'mãe eu acho que fiz uma besteira, eu acho que matei uma menina'. Eu não acreditei, mas hoje de manhã a gente viu nas reportagens, eu decidi trazer ele. Eu não acho certo isso que ele fez. Ele estragou a vida dele e a vida da menina", disse a mãe do suspeito.

Ela afirma que o homem possui distúrbios psicológicos e costuma apresentar comportamento bipolar. O suspeito estava morando com pai, pois a mãe não estava conseguindo cuidar dele.

Segundo a delegada da unidade que investiga o crime, o depoimento do acusado não apresenta as incoerências comumente associadas à confissão de pessoas com distúrbios psicológicos.

À Deam, o homem confessou que o crime foi planejado. Ele afirmou que atacou a adolescente porque "ela não queria 'namorar' com ele". O acusado também apresentou como motivação ciúmes da garota com uma outra pessoa que ele imaginava estar em um relacionamento com ela.

(*Emilly Melo, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)