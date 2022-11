Adolescente de 16 anos tem fígado perfurado ao ser esfaqueada durante discussão em Placas

Uma adolescente de 16 anos foi vítima de tentativa de feminicídio e teve o fígado perfurado na noite de domingo (13) no bairro Alto Pará, localizado na cidade de Placas, região sudoeste do Estado. A jovem disse que teria tido uma discussão com o companheiro e que, supostamente, precisou pegar uma faca para se defender das agressões. O suspeito teria tomado a arma branca das mãos da garota e a esfaqueou no abdômen. As informações foram divulgadas pelo Portal Giro.

A adolescente foi socorrida em estado grave de saúde. Existe a possibilidade de a vítima receber transferência para Itaituba ou Santarém para tratamento especializado, porém nada foi confirmado pelas autoridades.

A polícia foi acionada pelo Hospital Municipal de Placas sobre o caso e realizou diligência para localizar o companheiro da garota. O rapaz foi localizado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil (PC), onde foram realizados os devidos procedimentos.