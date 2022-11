DJ é morto a facada após negar pedido de música durante festa em Altamira

Um homem, identificado como Márcio Araújo, foi esfaqueado e morto durante uma festa na prainha do Curuá, no distrito de Castelo de Sonhos, no município de Altamira, sudoeste do Pará, no último domingo (13). Segundo testemunhas, a vítima, que trabalhava como DJ, não teria atendido a um pedido de música feito pelo criminoso, frequentador do evento. Com informações do site Confirma Notícia.

VEJA MAIS

Pessoas que presenciaram o crime informaram que após Márcio se negar a colocar a música, vítima e suspeito começaram a discutir. Foi nesse momento que um golpe de faca foi desferido contra Márcio.

De acordo com moradores do distrito, o DJ tocava no local toda semana e tinha uma agenda lotada. Márcio também atuava como radialista na cidade há mais de 20 anos e recentemente trabalhava na 103.5 Regional FM.

Na manhã desta segunda-feira (14), o principal suspeito de cometer o crime, que não teve o nome divulgado, foi preso e segue à disposição da Justiça. Com ele foi encontrada uma faca, que pode ser a utilizada no assassinato. A Polícia Civil investiga o caso.