Homem é morto a golpe de facão após discussão em Itaituba

Um homem, identificado como Wanderlei Parintins Lopes, conhecido entre seus amigos pelo apelido de "Barreira", foi morto após ser golpeado com um facão, na tarde desta segunda-feira (14), por volta das 15h, no bairro Wirland Freire, KM 5, de Itaituba, no sudoeste do Pará. Com informações do site Giro Portal.

O crime aconteceu em um comércio da região, onde a vítima consumia bebida alcoólica. Pessoas que testemunharam a ação disseram à polícia que Wanderlei teria discutido com o suspeito momentos antes do criminoso desferir um golpe de facão no pescoço da vítima, que morreu ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada para isolar a área onde a vítima foi assassinada. A Polícia Científica também foi solicitada e deslocou-se junto com a equipe de policiais civis para realizar a perícia de local de crime e fazer a remoção do cadáver. Até o fechamento desta matéria, não há informações sobre o autor do homicídio e o que de fato teria motivado o crime.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.