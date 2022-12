Grávida sobrevive após ser esfaqueada, pular a janela e cair em pula-pula

Uma mulher grávida sofreu uma tentativa de feminicídio na madrugada de ontem (22), no bairro Cidade Praiana, baixada litorânea do Rio de Janeiro. O autor do ataque é o ex-companheiro da vítima, que foi detido e levado para a 128ª DP, onde aguarda a audiência de custódia. Com informações do Uol.

A polícia informou que a gestante de 37 anos foi agredida com socos e golpeada com uma faca de pão. Na tentativa de fugir das agressões, ela pulou da janela e acabou caindo em cima de um telhado, que quebrou, mas o impacto foi amenizado por um pula-pula que estava na varanda de baixo.

Ainda de acordo com a polícia, o agressor, Rafael Basílio Tavares, entrou no apartamento da ex com uma chave reserva, sem o consentimento da mulher. "Ele acabou de sair daqui, tentou me matar, os vizinhos estão todos de prova. Ele tentou me matar e está saindo muito sangue", disse a vítima, ensanguentada, em em um vídeo gravado após o ataque.

A Polícia Militar informou que agentes do 32º BPM, Macaé foram acionados para uma ocorrência de violência contra a mulher e que a vítima foi resgatada e encaminhada para o Pronto Socorro de Rio das Ostras. O delegado do caso disse que, além da invasão de domicílio, o agressor descumpriu ordem judicial de afastamento.

“O suspeito foi encontrado, se entregou à polícia, e foi conduzido à unidade policial. Ele foi autuado por feminicídio tentado e aborto tentado, porque ao ouvir a agredida, além das facadas que ela tomou, ele também teria chutado a região da barriga”, afirmou Ronaldo Andrade Cavalcante, delegado da 128ª DP.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)