Influencer grávida para no hospital após levar um soco na barriga durante assalto

A influenciadora digital Rayssa Buq precisou ir ao hospital após um assaltante dar um soco na barriga da jovem, que estava grávida de 4 meses. O caso aconteceu no Rio de Janeiro (RJ), no último domingo (11). Rayssa comentou o episódio nas redes sociais: “O trauma é grande. A cena não sai da minha cabeça. Toda hora a imagem vem. Ele foi muito violento. O murro na minha barriga foi muito forte. Quero voltar para Fortaleza”, disse.

Nas postagens dos stories, a humorista disse que estava dentro do carro quando um homem pegou seu celular. “Gente, tomaram meu celular de dentro do carro. Ele bateu na minha barriga tomando o celular porque estava no meu colo, arrancou minha unha”, escreveu.

A polícia não demorou para achar o celular, que foi rastreado. “A polícia chegou na hora, ele entrou no ônibus. Painho na frente do ônibus. Quando consegui rastrear o celular realmente estava no ônibus. Os policiais invadiram e recuperaram o celular”, relatou a jovem.





Apesar do susto, mãe e filho estão bem. “Ta tudo bem com o Asher, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo perfeito! As dores são do nervoso, a médica disse”, finalizou.