Garotinho se emociona ao encontrar Papai Noel negro em shopping: ‘É da minha cor’

O pequeno Rhuan viralizou na internet ao se emocionar e ficar feliz ao ver um Papai Noel negro atendendo às crianças em um shopping de Salvador (BA). Os brilhos nos olhos do garotinho mostraram a importância da representatividade e o que não faltou foram internautas comovidos com a reação do pequeno.

A cena dele correndo em disparada em direção ao bom velhinho foi registrada pela prima de Rhuan, a influenciadora digital Lorena Rufino, de 24 anos. O conteúdo foi publicado no dia 8 de dezembro e acumula mais de 114 mil visualizações na publicação. Assista ao momento:

No vídeo, Rhuan aparece tão empolgado com o momento que começa a correr para falar imediatamente com o Papai Noel, sem se lembrar que há outras crianças na fila também. “O olhinho dele brilhando me pegou”, escreveu a prima.

Em entrevista ao BHAz, Lorena explicou que o encontro do primo com o Papai Noel não passou de uma surpresa preparada por ela. A intenção era que o Rhuan pudesse se reconhecer no Papai Noel negro, que nas palavras da criança, é “um Papai Noel da minha cor”.

“Eu lembrei da minha infância mesmo, porque eu não me via sendo representada. Geralmente minha mãe me levava nos shoppings e eu via os papais noéis brancos. Então eu quis fazer essa surpresa para ele”, afirmou a influenciadora.