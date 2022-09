Após críticas racistas, Halle Bailey fala pela primeira vez sobre ‘A Pequena Sereia’

Depois de ser alvo de muitos comentários racistas, Halle Bailey, a protagonista do filme live-action de ‘A Pequena Sereia’, comentou sobre as críticas na web. A atriz de 22 anos e a produção do longa foram alvo de ataques após a divulgação do trailer oficial. No entanto, em entrevista, Halle disse que recebeu muito apoio e está feliz por inspirar centenas de crianças.

“Com todos os comentários e opiniões das pessoas, isso me lembra de estar com os pés no chão e grata por ter essa oportunidade. Eu sei o que significaria para mim, como uma garotinha, se tivesse visto uma Ariel negra quando eu era mais jovem”, destacou.

Halle ainda contou que viu vários vídeos em que crianças negras reagem ao trailer da produção. “Se eu tivesse visto isso, teria mudado toda a minha visão da vida. O fato de estar fazendo isso é muito legal e inacreditável para mim. É uma sensação louca ver a reação de todos ao teaser. É realmente impressionante, me acabei de chorar com todos esses vídeos que me enviaram. Estou muito feliz e cheia de gratidão”, declarou.

A atriz também celebrou as mensagens de carinho sobre a produção. “Esta última semana foi super louca para mim. Eu vi todas as mensagens de amor e eu queria sentar aqui e apenas dizer muito obrigada! Por toda a sua positividade, boas vibrações e bons desejos, isso realmente significa o mundo”, agradeceu.

O filme tem estreia marcada para 26 de maio de 2023.

(*Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)