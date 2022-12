Homem com ‘dentes de tubarão’ ameaça rasgar pescoço de grávida para mantê-la como escrava sexual

Um homem foi preso acusado de manter uma mulher grávida em cárcere privado para usá-la como escrava sexual, no Michigan, Estados Unidos. O suspeito com “dentes de tubarão” (desgastados propositalmente para ficarem pontiagudos) ameaçava a vítima. Com informações do Extra.

VEJA MAIS

Michael Anthony Barajas, de 36 anos, manteve a vítima, de 20 anos, em uma casa descrita pelos agentes como “decrépita” e ameaçou morder e rasgar a garganta da jovem com os próprios dentes, conforme aponta a investigação.

Michael teria traficado a grávida para "associados" e depois a amarrado em uma cama em um quarto isolado, onde ela era explorada sexualmente.

O homem foi preso depois que a vítima recebeu tratamento de emergência no Hurley Medical Center em Flint (Michigan, EUA), em 8 de dezembro, contou o "Detroit News".

De acordo com Chris Swanson, do Gabinete do Xerife do Condado de Genesee, a jovem – cujo nome não pode ser identificado – alegou que estava detida na propriedade desde a semana do Dia de Ação de Graças, feriado que foi comemorado em 24 de novembro.

Agentes descobriram que a vítima, que é considerada em situação vulnerável, foi atraída à casa por Michael Anthony após ele oferecer um "banho quente, algo para comer e um lugar para ficar".

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)