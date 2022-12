Homem em possível surto ataca esposa e ambos morrem após ferimentos com faca

Na última quarta-feira, 22 de dezembro, Kaio Vinicius Gavioli,de 32 anos, morreu ao invadir a contramão de uma rodovia e colidir contra um caminhão. Inicialmente, a hipótese é de que o homem teria morrido durante o acidente, mas durante a retirada do corpo, foram identificadas 18 facadas no corpo de Kaio.

Após o acidente, vizinhos foram comunicar Cláudia Franciele Pereira, de 28 anos, sobre o acidente de Kaio, mas encontraram a mulher morta, também com ferimentos de faca. Após a análise de câmeras de segurança que filmaram o momento que o homem sai de casa, os policiais passaram a trabalhar com a hipótese de que ambos se esfaquearam durante luta corporal. “Os dois tiveram perfurações com o mesmo instrumento, provavelmente, na briga de um contra o outro”, relatou a delegada do caso.

Irmã de Kaio sugeriu internação por motivos psiquiátricos

A irmã de Kaio, Lidiane Maciel, de 40 anos, relatou ao portal Midiamax, que o homem sofria de distúrbios mentais, era esquizofrênico e tinha depressão. Ele estava em tratamento. Na segunda-feira (19), o psiquiatra de Kaio teria aumentado a dose da medicação do rapaz. Lidiane chegou a sugerir para sua cunhada, Cláudia, a internação do seu irmão.

Entretanto, a mulher não achou que fosse necessária a internação de Kaio. A família relata que o casal não brigava e que acredita que a fatalidade tenha ocorrido por conta de um surto ocasionado por falta ou excesso de medicação. Lidiane relatou que nos últimos dias, o homem afirmava que estava sendo seguido e que alguém queria matá-lo.

Parentes acreditam que Kaio tenha tido um surto

Parentes acreditam que Kaio tenha visto outra pessoa no lugar de Claudia e por isso teria brigado com a mulher. “Nem dá para explicar o que acontece com meu sobrinho, era uma pessoa bem centrada, o casal não tinha problemas e de repente aconteceu isso”, disse uma tia do rapaz para o portal.

O casal foi velado na manhã desta quinta-feira, 22 de dezembro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

