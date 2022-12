Passageira se joga de carro em movimento por medo de ser atacada pelo motorista de aplicativo

Uma passageira se jogou de um carro em movimento por medo de ser atacada pelo motorista de aplicativo. A jovem se chama Walirrane Ramos, é designer de unhas e tem 26 anos. O caso foi registrado em Goiânia (GO), na segunda-feira (19).

De acordo com a vítima, o motorista foi invasivo – fazendo várias perguntas -, dirigia em alta velocidade, impediu que a jovem de abrisse os vidros e o rosto não era o mesmo do indicado na plataforma.

A viagem foi compartilhada com um amigo, que sugeriu que ela voltasse para casa alegando ter esquecido algo. Walirrane falou que deixou as chaves, mas o motorista acelerou e não a deixou abrir o vidro do carro.

“Eu tirei o cinto, sem ele perceber, abri a porta do carro e pulei. Fiquei inconsciente. Disseram que foi ele que chamou o socorro para mim e que, depois, ele foi embora, fugiu do local”, relatou a designer de unhas ao G1 Goiás.

VEJA MAIS

A moça deixou o bolsa dentro do carro. Dias depois, o objeto foi jogado no quintal da casa da jovem com uma carta do motorista, que pediu desculpas e disse que não queria fazer mal a ela.

Depois que pulou do carro em movimento, a jovem ficou inconsciente e internada no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). A jovem ainda disse que, no momento em que saltou do veículo, tinha certeza de que o homem queria algum tipo de violência contra ela. No entanto, após ver a carta, ficou na dúvida. A identidade do motorista não foi revelada.