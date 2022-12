Motorista de aplicativo é morta a facadas durante tentativa de assalto

Uma mulher de 32 anos, motorista de aplicativo, morreu após ser atingida por golpes de faca em uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira (30). Samira Albino Ribeiro chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. As informações são do G1 Ceará.

Conforme um familiar de Samira, que não quer ser identificado, a jovem realizava uma corrida e, ao parar no semáforo na Avenida Raul Barbosa, no Bairro Aerolândia, em Fortaleza (CE), foi abordada por dois homens, que pediram seu celular. Ao informar que não tinha aparelho de telefone, ela foi esfaqueada no tórax.

Mesmo ferida, a motorista dirigiu até um posto de combustíveis às margens da BR-116, onde pediu ajuda. "Os passageiros que estavam no carro com ela entraram em contato com a família e acionaram uma ambulância", disse o familiar.

Samira foi levada para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo o parente, a jovem era contadora, mas trabalhava como motorista de aplicativo no período da noite, para complementar a renda.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil vai investigar o caso. Até a manhã desta quinta-feira, ninguém havia sido preso.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).