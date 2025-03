VÍDEO: Operador de caixa ajuda criança com autismo em supermercado e viraliza

Praticar a inclusão no cotidiano é o dever de todos os cidadãos, mas se torna mais especial ainda quando é feita com carinho. Foi pensando nesse cenário que um vídeo publicado nas redes sociais por Viviane Lima mostrou um gesto nobre de um trabalhador que resolveu ajudar o seu filho autista enquanto esperava agitado na fila de uma das unidades do supermercado localizado em Minas Gerais.

Na ocasião, o menino estava inquieto pela demora para chegar a vez da mãe pagar por suas compras no caixa e o trabalhador teria falado que se ele esperasse um pouco, o deixaria passar os produtos no lugar dele. E foi o que aconteceu, o menino aguardou sentado de forma curiosa e, ao chegar a sua vez, o operador de caixa finalmente ensinou ele a como passar os produtos no leitor de código de barras.

VEJA MAIS

A mãe ficou muito feliz e admirada com a ação do rapaz e o elogiou na publicação. “Ele cumpriu o combinado e ele [o filho] amou a experiência! E eu como mãe, fiquei maravilhada em saber que existem humanos tão especiais. Por mais humanos assim como ele!”, realçou Viviane. Na publicação, o perfil do supermercado também comentou o gesto nobre do trabalhador com o menino. “Quando o atendimento vem do coração, ele faz toda a diferença! Obrigada por compartilhar esse momento tão especial”, escreveu.

Nos comentários da publicação, algumas pessoas que visualizaram o vídeo ainda enalteceram a ação realizada no supermercado. “Certamente, seria um bom líder e chefe de equipe. Vídeos como esse aquecem o coração, gerando esperança por dias e pessoas melhores. Pelo menos para mim, isso basta”, disse um internauta.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob a supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)