Vídeo: pais incentivam criança na carreira de artista e gesto viraliza na web

Um vídeo viralizou nas redes sociais mostrando o início da trajetória do artista Santiago Daniel, de seis anos, e o apoio de seus pais. As imagens revelam o momento em que os pais flagraram a criança rabiscando uma parede com lápis de cor e, em vez de repreendê-lo, o incentivaram e presentearam com um quadro de desenhos.

"Às vezes, em vez de ficar chateado, basta observar e apoiar", escreveram os pais em uma publicação. O vídeo mostra o início da trajetória e a evolução do pequeno ao longo do tempo. Atualmente, Santiago tem mais de 100 mil seguidores no Instagram e 862.2K no TikTok.

O vídeo, publicado no Instagram, já conta com mais de 8 milhões de visualizações e mais de 780 mil curtidas. Vários internautas comentaram na publicação parabenizando os pais por incentivarem e estimularem o dom da criança.

"Ele seria um artista reprimido e talvez nem descobrisse esse talento um dia se apanhasse ao invés de ser apoiado", comentou uma pessoa.

"A pergunta que fica é quantos talentos não foram nerfados pela ignorância?", escreveu outro internauta.

"Bem-vindo de volta Picasso", brincou um segundo.

"Meus pais fizeram isso e hoje em dia sou formada em Artes e Design, tatuadora e artesã. É MUITO importante o apoio. Se eles não tivessem me apoiado eu não estaria vivendo a arte hoje, o meu maior meio de cura e transmutação", relatou uma terceira.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)