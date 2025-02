Chevette enfrenta alagamento durante tempestade, para no meio da rua e vídeo viraliza

Um Chevette ficou parado no meio de uma rua após tentar atravessar uma área de alagamento durante uma tempestade em Santo André, na Grande São Paulo. O momento foi registrado por um rapaz, que filmou o veículo travado e fez uma narração humorística durante a cena.

Nas imagens, o carro aparece imóvel no centro da via alagada. Enquanto grava, o autor do vídeo comenta a situação, o que gerou reações nas redes sociais. Publicado online, o conteúdo recebeu comentários como: “Chevette não pode ver água que para, minha mãe tinha um, era só vergonha”, destacou um internauta. Outro mencionou: “A narração é a melhor parte, parece até transmissão ao vivo”.

O vídeo circulou em plataformas digitais, com visualizações impulsionadas pela combinação da cena inusitada e o tom descontraído da gravação. Não há informações sobre danos ao veículo ou intervenções para remoção do local.