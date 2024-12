Homem ironiza alagamento em rua após chuva: 'Só com salto com vara'; vídeo

Um vídeo de um trabalhador ironizando a situação de uma rua alagada após uma forte chuva tem repercutido nas redes sociais. No registro, Fabrício comenta que, diante da inundação, a única forma de atravessar o local seria "praticando salto com vara". A declaração, feita com humor, evidenciou os transtornos enfrentados por quem depende do trajeto, em Itapemirim (ES).

A cena, embora cômica, expõe um problema recorrente em muitas cidades: a falta de infraestrutura adequada para lidar com chuvas intensas. Ruas que se transformam em rios interrompem a mobilidade, afetam a rotina dos moradores e escancaram a necessidade de sistemas de drenagem mais eficientes.

O vídeo também gerou debates nas redes, com internautas comentando suas próprias experiências em situações semelhantes. A repercussão reforça a urgência de soluções para evitar que cenários como esse continuem a se repetir em áreas urbanas.