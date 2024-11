Chuva provoca alagamento e queda de árvore em Belém neste sábado (30)

A chuva na tarde deste sábado (30) provocou alagamentos e queda de árvores de pequeno porte, em Belém. O Centro Integrado de Operações (Ciop) foi acionado para a queda de uma árvore pequena na travessa Marquês de Herval entre Chaco e Curuzu. Seguidores de O Liberal enviaram fotos e vídeos de queda de outra árvore pequena na Angustura. O alagamento ocorreu na avenida Duque de Caxias.

Segundo o Capitão César, o plantonista no Ciop, informou que no momento da chuva, por volta de 14h30, moradores da Marquês de Herval entraram em contato para acionar o Corpo de Bombeiros. "A equipe já foi ao local e identificou que a árvore é de pequeno porte e de que atingiu o cabo de telefone. A árvore já está sendo retirada", informou o capitão Cesar.

Seguidores de O Liberal enviaram vídeos do alagamento na avenida Duque de Caxias. O motorista relata sobre a dificuldade de passar pela via em decorrência do alagamento.

E fotos também foram enviadas de uma árvore, também de pequeno porte, derrubada em decorrência da chuva. A árvore ficava localizada na Angustura, entre Everdosa e Rua Nova.