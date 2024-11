Chuva de Granizo é registrada em Rurópolis e surpreende moradores

Uma chuva de granizo ocorreu no município de Rurópolis, no sudoeste do Pará, e surpreendeu os moradores da região. O caso foi registrado na tarde de segunda-feira (11/11) após, conforme os moradores, uma onda de calor ter ocorrido há alguns dias na cidade. Vários vídeos do fenômeno foram compartilhados nas redes sociais.

Os vídeos foram feitos tanto na zona rural quanto na urbana da cidade. Nas imagens é possível ver a forte chuva caindo em vários bairros e as pedrinhas de gelo se acumulando no chão. Os moradores, surpresos, fizeram fotos segurando as pedrinhas de gelo. Até o momento, nenhum prejuízo foi registrado devido à chuva de granizo. Os moradores relataram que a chuva durou cerca de 30 minutos. Essa não seria a primeira vez que a chuva ocorreu na cidade, outros casos do fenômeno já ocorreram em anos passados.

As chuvas de granizo podem ocorrer após dias quentes. As altas temperaturas formam um ambiente que possibilita a evaporação da água da superfície terrestre. O ar quente, que fica carregado de umidade, sobe e encontra temperaturas extremamente baixas nas nuvens, o que resulta na formação das pedras de gelo que caracterizam a chuva de granizo. Esse processo ocorre em nuvens cumulonimbus, que são muito características de áreas quentes e tropicais.