Chuva deixa entrada do vestiário da Curuzu alagada e cena repercute nas redes sociais; veja

A partida entre Paysandu e Tuna Luso, realizada na noite da última terça-feira (28), na Curuzu, ficou marcada pela forte chuva que caiu em Belém. Com isso, o gramado do estádio bicolor foi completamente alagado. Além disso, em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver que a entrada para o vestiário também foi tomada pela água.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A cena foi registrada em vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostrando parte dos jogadores da Tuna tendo que enfrentar uma grande quantidade de água acumulada na entrada do vestiário para poderem acessar o local.

Dentro de campo, o gramado também ficou com poças de água devido à forte chuva.

VEJA MAIS

A cena fez com que a torcida rival aproveitasse o momento para provocar o clube. Nas redes sociais, torcedores de outros times brincaram com a situação do campo do Papão.

Apesar da chuva, o campo bicolor também recebeu críticas de torcedores, que reclamaram da manutenção do local de jogo.

O fenômeno fez com que a partida fosse paralisada por cerca de 30 minutos. O árbitro do jogo comunicou a decisão aos clubes e os jogadores foram para o vestiário. Após alguns minutos, a chuva diminuiu e a organização do jogo iniciou o trabalho de drenagem do gramado.

Após o tempo determinado pela arbitragem, a bola voltou a rolar. Quando o jogo foi paralisado, a Tuna vencia a partida por 1 a 0. No entanto, depois do intervalo, a equipe cruzmaltina levou a virada e perdeu para o Paysandu por 2 a 1, com gols de Bryan Borges e Rossi.

Além da questão da chuva, o duelo também ficou marcado por fortes reclamações por parte da diretoria da Tuna contra a arbitragem, principalmente no lance do gol de Rossi e no gol a favor da Águia do Souza, que foi anulado.