Após derrota para o Paysandu, executivo da Tuna reclama da arbitragem: 'Mudou o resultado do jogo'

Em uma noite marcada pela chuva forte, o Paysandu conseguiu virar para cima da Tuna Luso na última terça-feira (28), na Curuzu, e venceu a equipe pela segunda vez no ano. A partida, válida pela terceira rodada do Parazão, terminou com muitas reclamações sobre a arbitragem por parte do executivo de futebol da Tuna, Vinícius Pacheco. Após o jogo, em entrevista à TV Cultura, o dirigente não escondeu a insatisfação com as marcações do árbitro e afirmou que a Águia Guerreira foi prejudicada.

"Parabéns ao Paysandu pela vitória. Mas quando a diretoria reclama de situações como essas, nós somos penalizados, perdemos 300 dias e somos prejudicados. Mas não podemos ter uma arbitragem como essa. Sabemos que não tem linha, o VAR do Pará, o impedimento, a mão do Rossi, ou seja, a arbitragem hoje mudou o resultado do jogo", afirmou o dirigente, que destacou que a Tuna merecia um resultado melhor na partida.

"O Paysandu fez o trabalho dele, não tem culpa, mas a arbitragem hoje ganhou o jogo, infelizmente. A Tuna merecia que o resultado fosse melhor, um empate. Mostrou, dentro de campo, que tem capacidade de brigar pelo campeonato, mas não dá para o VAR começar assim, atrapalhando quem trabalha. A gente deixa nossa família em casa, sai para vir trabalhar e é atrapalhado aqui, isso é inaceitável", frisou.

Os lances aos quais Vinicius se referiu envolvem o gol de Rossi para o Paysandu, o pênalti a favor do Bicola e o impedimento marcado contra a Tuna em um lance que poderia ter decretado o empate do jogo.

No primeiro caso, Pacheco reclama de um toque de mão do atacante bicolor. O jogador marcou o segundo gol do Paysandu após uma tentativa de Delvalle, que parou em Lucão. Apesar da defesa, a bola continuou viva e Rossi empurrou para o fundo da rede. No entanto, o dirigente alega que a bola teria batido na mão do jogador.

Já no segundo caso, Vinicius apontou um impedimento que teria sido mal marcado contra a Tuna. O lance envolveu o zagueiro Dedé, que estava em posição de impedimento. Mas, segundo o executivo, o atleta não participou da jogada e o gol de Alex não deveria ter sido anulado. Além disso, Pacheco citou o pênalti marcado a favor do Papão, que ocorreu por conta de um toque de mão de Paranhos, contestado pela equipe visitante.

"O segundo gol do Paysandu sai de uma mão do Rossi, a que vem do cruzamento do Paranhos. E agora o impedimento. Ele [árbitro] diz que o Dedé participou do lance, mas virar o corpo não é participação, e o Alex não estava impedido", afirmou.

Com um jogador a menos, o Paysandu venceu o jogo com gols de Bryan Borges, de pênalti, e Rossi. Paranhos foi o autor do gol cruzmaltino. Com o resultado, o Papão assumiu a liderança do campeonato, com nove pontos. No entanto, a terceira rodada termina nesta quarta-feira (29) e o Remo pode recuperar a posição.

Vale destacar que a partida foi interrompida por 30 minutos devido à forte chuva que caiu na capital paraense.