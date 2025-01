Márcio Fernandes cita o coletivo como fator para a vitória do Paysandu sobre a Tuna

O que parecia uma noite difícil virou palco para uma grande exibição do elenco bicolor, que venceu de virada a Tuna Luso por 2 a 1, assumindo a liderança do Parazão. Ao final da partida, o técnico Márcio Fernandes falou sobre o resultado, numa avaliação positiva em relação à superação do elenco.

"O que foi determinante foi o nosso grupo de jogadores, que realmente se doou ao máximo. O campo estava impraticável no primeiro tempo e isso fez um desgaste grande, mas eles conseguiram suportar. Merecemos a vitória porque procuramos o gol do início ao fim. A equipe reagiu, mostrou sua força com 10 jogadores. Não é fácil", destacou.

O susto logo no início do jogo, segundo ele, não foi suficiente para abater o time, que manteve a pegada ofensiva, uma característica marcante no seu estilo de trabalho. "Eu venho de uma escola que joga pra frente, procurando o gol desde o tempo em que fui jogador. Às vezes isso acarreta turbulências atrás, mas estamos procurando sanar o mais rápido possível, para não dar chance ao adversário", garante.

Fernandes citou algumas atuações individuais, incluindo o atacante Rossi, que marcou mais um, impondo maior leveza aos atacantes do bicola. "Ele tem sido decisivo pra gente. No jogo passado ele foi. Hoje participou do lance do pênalti e do gol. Não é todo jogador que iria ter essa visão de acompanhar o Delvalle. Ele está ganhando ritmo. Hoje ele divide a responsabilidade com o Nicolas. Isso é muito valioso para o grupo".

A única baixa do time foi do volante PK, que tomou vermelho ainda no primeiro tempo. Sobre o assunto, Márcio foi objetivo. "Ele estava fazendo uma função diferente do Kevyn, estava com terceiro zagueiro, mas a chuva prejudicou e a expulsão aconteceu. São momentos que não dá pra explicar. O primeiro cartão poderia ter evitado, mas o segundo escorregou. Ainda assim ele tem a confiança do grupo", concluiu.