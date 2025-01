Ingressos de Remo e Paysandu estão entre os 10 mais caros entre equipes da Série B

A temporada já começou para as equipes da Série B do Campeonato Brasileiro, que iniciam o ano disputando seus respectivos estaduais. Para entender os preços dos ingressos dos jogos em casa dos times, o Núcleo de Esportes de O Liberal realizou um levantamento e constatou que as entradas para assistir a Remo e Paysandu estão entre as 10 mais caras entre os clubes da Segundona.

No levantamento foram excluídos, no entanto, preços praticados em clássicos regionais ou em partidas contra um dos 12 grandes clubes do futebol brasileiro. Quem lidera a lista são Athletico-PR e Criciúma, que foram rebaixados da Série A em 2024, e estão cobrando R$ 120 de seus torcedores para assistir partidas dos times em casa. Logo em seguida aparece o Athletic-MG, que cobra R$ 70 nos ingressos.

Paysandu e Remo aparecem na oitava e nona posição, respectivamente, tendo cobrado R$ 50 nos ingressos para os jogos em que foram mandantes, na primeira rodada do Campeonato Paraense. Na ocasião, o Papão jogou contra o Capitão Poço, no Estádio da Curuzu, enquanto o Remo recebeu o São Francisco, no Mangueirão.

Cuiabá-MT, rebaixado da Série A, Avaí-SC e Novorizontino-SP, cobraram os ingressos mais baratos, vendendo bilhetes a R$ 20 para seus jogos em casa.

Confira o ranking completo:

Athletico-PR (rebaixado da Série A) - R$ 120,00 Criciúma-SC (rebaixado da Série A) - R$ 120,00 Athletic-MG (promovido da Série C) - R$ 70,00 Botafogo-SP - R$ 60,00 Chapecoense-SC - R$ 60,00 Coritiba-PR - R$ 60,00 Operário-PR - R$ 60,00 Paysandu - R$ 50,00 Remo (promovido da Série C) - R$ 50,00 Vila Nova-GO - R$ 50,00 Atlético-GO (rebaixado da Série A) - R$ 40,00 Amazonas - R$ 40,00 América-MG - R$ 40,00 CRB-AL - R$ 40,00 Ferroviária-SP (promovido da Série C) - R$ 40,00 Goiás-GO - R$ 40,00 Volta Redonda-RJ - R$ - R$ 40,00 Avaí-SC - R$ 20,00 Cuiabá-MT (rebaixado da Série A) - R$ 20,00 Novorizontino-SP - R$ 20,00

