Quando será o primeiro Re-Pa do ano? Veja as possíveis datas para o clássico Rei da Amazônia

O primeiro clássico Re-Pa do ano ocorrerá no Campeonato Paraense, na 7ª rodada da competição. No entanto, o jogo entre os rivais Remo e Paysandu permanece sem data definida. A princípio, a partida estava prevista para o dia 9 de fevereiro, mas, devido ao calendário apertado entre o Parazão e a Copa Verde, foi adiada.

Inicialmente, o Re-Pa aconteceria em um domingo, o que deve ser mantido, no dia 16 de fevereiro, dependendo das disputas de outras rodadas realizadas em dias de semana. Contudo, caso a tabela mantenha os jogos do Parazão aos finais de semana, o clássico deve ocorrer no dia 23.

Isso se deve ao fato de que, antes do clássico, a dupla Re-Pa inicia o mês de fevereiro na 4ª rodada do estadual: o Remo enfrentará o Capitão Poço, e o Paysandu jogará contra o Santa Rosa, nos dias 1º e 2, respectivamente. Em seguida, ambos começam a busca pelo título da Copa Verde, nas oitavas de final da competição, nos dias 5 e 6 de fevereiro, com o Papão enfrentando o Porto Velho e o Leão recebendo o São Raimundo.

Após esses compromissos, Remo e Paysandu disputarão ainda a 5ª e a 6ª rodadas do Paraense, nas semanas seguintes. O Papão enfrentará Bragantino e Independente, enquanto o Leão jogará contra Tuna e Santa Rosa, respectivamente. Essas partidas também permanecem sem data definida, aguardando a divulgação da Federação Paraense de Futebol (FPF).

As próximas partidas de Remo e Paysandu, assim como o clássico Rei da Amazônia, terão cobertura completa, com Lance a Lance, em Oliberal.com.