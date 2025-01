Remo e Paysandu conhecem adversários das oitavas de final da Copa Verde; confira

A Copa Verde começou oficialmente na última quarta-feira (22). Com os jogos da primeira fase, os adversários da dupla Remo e Paysandu nas oitavas de final do torneio regional foram definidos. Na segunda etapa da competição, o Papão, atual campeão, vai encarar o Porto Velho-RO, enquanto o Leão Azul enfrenta o São Raimundo-RR.

O Porto Velho, adversário do Bicola, venceu o Humaitá por 3 a 2 na última quarta-feira e avançou na disputa. A partida entre as equipes deve ocorrer no dia 5 de fevereiro, na Curuzu. Já o Pássaro Azul superou o Trem-AP por 4 a 1 para se garantir nas oitavas e encarar o Remo por uma vaga nas quartas de final.

Inicialmente, o duelo azulino está marcado para o dia 6 de fevereiro, no Mangueirão. Na última temporada, o Remo caiu na semifinal para o Paysandu nos pênaltis após dois empates e, neste ano, está em busca do segundo título.

O clube bicolor quer a conquista do penta. O Papão é tetracampeão da Copa Verde, sendo o maior vencedor do torneio. Em 2024, o Bicola venceu o Vila Nova-GO na decisão com duas goleadas, uma de 4 a 0 e outra de 6 a 0.

Além da dupla Re-Pa, o Águia de Marabá também está garantido na segunda fase. O Azulão venceu o Independência nos pênaltis após um empate de 1 a 1 no tempo regular. Com isso, o time de Marabá vai encarar o Manaus-AM nas oitavas.

Torneio

O futebol paraense é o maior vencedor da Copa Verde. Em 10 edições, Remo e Paysandu conquistaram cinco títulos, sendo quatro do Papão.

O principal prêmio da disputa é a vaga na terceira fase da Copa do Brasil dada ao grande vencedor. Para este ano, a "premiação" era uma dúvida, pois não estava prevista no regulamento da competição, no entanto, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, confirmou a vaga à equipe campeã.

Além da Copa Verde, Remo, Paysandu e Águia de Marabá também disputam o Campeonato Paraense 2025.

Confira as datas da tabela base

Primeira fase: 22/01

Segunda fase: 05/02

Terceira fase: 12/02 e 19/02 ou 26/02

Semifinais: 06/03 ou 12/03 (ida) e 19/03 (volta)

Final: 09/04 (ida) e 23/04 (volta)