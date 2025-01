FPF confirma mudança no horário da partida entre Paysandu e Santa Rosa no Parazão

A Federação Paraense de Futebol (FPF) confirmou a mudança no horário da partida entre Santa Rosa e Paysandu, válido pela quarta rodada do Campeonato Paraense. O jogo ocorre no dia 2 de fevereiro, no estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará, nordeste do Estado. Inicialmente, o duelo estava marcado para ocorrer às 15h30, no entanto, a confronto foi adiantado para às 10h.

Na última quarta-feira (22), em entrevista para o jornalista Abner Luiz, no programa Liberal + Notícias, o presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul, já havia confirmado a alteração, afirmando que o jogo passaria da tarde para a manhã.

A mudança no horário do jogo foi necessária, pois no mesmo dia ocorre a grande final da Supercopa Rei, disputada entre Botafogo, campeão brasileiro, e Flamengo, campeão da Copa do Brasil. Apesar de não serem no mesmo local, a partida da decisão nacional está marcada para às 16h, no estádio Mangueirão, o que coincidiria com o duelo entre o Papão e o Santinha.

Antes do duelo entre os clubes paraenses, ambos possuem outros dois compromissos no Parazão. Na segunda rodada do campeonato, o Paysandu vai encarar o Águia de Marabá neste sábado (25), às 17h, no Zinho de Oliveira. Já na terceira, o Bicola joga contra a Tuna, na Curuzu, no dia 28 de janeiro, às 20h.

Para o Santa Rosa, o próximo adversário é o Bragantino. A partida ocorre também no sábado (25), no estádio Diogão, às 15h30. Na terceira rodada, o duelo é contra o Cametá, às 20h, no Orfelino Martins.