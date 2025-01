Jogo do Paysandu no Parazão terá horário alterado por conta da Supercopa Rei; veja detalhes

A partida entre Paysandu e Santa Rosa, pela 4ª rodada do Campeonato Paraense 2025, marcada para o dia 2 de fevereiro, em Ipixuna, terá o horário alterado. Isso porque, apesar de não ser realizada em Belém, o jogo coincidiria com a partida entre Flamengo e Botafogo, pela Supercopa do Brasil, marcada para ocorrer na capital paraense às 16h.

A alteração no horário da partida do Papão, que inicialmente estava marcada para 15h30, foi confirmada pelo presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, em entrevista ao apresentador Abner Luiz, no programa Liberal + Notícias

“Passa para de manhã”, confirmou ele ao ser questionado, sem confirmar qual seria o novo horário.

Antes de enfrentar o Santa Rosa, o Paysandu ainda jogará contra o Águia de Marabá, pela 2ª rodada, e contra a Tuna Luso, na 3ª rodada.

Já a partida entre Flamengo e Botafogo vale o título da Supercopa Rei e contará com os elencos principais dos times cariocas em Belém, para a disputa no Estádio do Mangueirão. Os ingressos para o público em geral estão disponíveis para venda online, e a partida terá cobertura completa no portal Oliberal.com.