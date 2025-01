Supercopa Rei: Venda de ingressos para público geral começa nesta quarta (22); saiba quanto custa

Os ingressos para o público geral que deseja assistir à final da Supercopa Rei, entre Botafogo e Flamengo, começam a ser vendidos nesta quarta-feira (22), a partir das 14h. O jogo ocorre no próximo dia 2 de fevereiro, no estádio Mangueirão.

A venda oficial dos ingressos começou no último sábado (18), porém, apenas para clientes do BRB e sócios-torcedores. Assim, a partir de hoje, os torcedores em geral já podem adquirir os bilhetes para a final.

Ao todo, cerca de 45 mil ingressos foram disponibilizados para o duelo entre as equipes cariocas, e a expectativa é de Mangueirão lotado, já que envolve dois dos maiores clubes do Brasil e será a primeira decisão nacional do ano.

Esta é a primeira vez que Belém recebe a final da Supercopa Rei. A decisão é disputada entre o vencedor do Brasileirão do ano anterior, que em 2024 foi o Botafogo, e o campeão da Copa do Brasil, que foi o Flamengo.

Quanto custam os ingressos?

De acordo com informações divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os ingressos custam a partir de R$ 180, com meia-entrada, para as arquibancadas. Já a inteira está no valor de R$ 360. O setor de cadeiras custa R$ 280 (meia) e R$ 560 (inteira).

Vale destacar que ainda não foram divulgadas informações sobre os ingressos para crianças e PCDs (Pessoas com deficiência).

Onde comprar?

Os torcedores das equipes podem comprar os ingressos por meio do site Bilheteria Digital. A venda geral estará disponível a partir das 14h desta quarta-feira (22).