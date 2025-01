Supercopa: Estacionamento para Flamengo x Botafogo em Belém é mais caro que o ingresso do Re-Pa

A final da Supercopa Rei entre Flamengo x Botafogo marcada para o dia 2 de fevereiro, às 16h, no Mangueirão, em Belém, já possui datas para o torcedor comprar ingressos para assistir ao jogo, o mesmo ocorrendo para quem vai deixar seu carro ou moto no estacionamento do Mangueirão, porém, os preços do estacionamento deixou torcedores revoltados, já que é mais caro de um ingresso para assistir ao clássico entre Remo x Paysandu.

O confronto entre Mengão x Fogão vem mobilizando os torcedores em Belém. A capital da COP30 irá receber torcedores dos clubes de outros estados, mas também vários paraenses aguardam ansiosamente para acompanhar a partida. Mas os preços tanto dos ingressos, quanto do estacionamento, chamam a atenção. Para assistir ao jogo os ingressos variam entre R$180 a R$560, porém, o estacionamento chamou a atenção por ser o valor de R$70, mais R$4 de taxa para carro e R$40 para moto, mais R$4 de taxas.

VEJA MAIS

Re-Pa

O último clássico entre Remo x Paysandu, pela final do Campeonato Paraense, custou ao torcedor o valor de R$60 a arquibancada, R$14 mais barato que o bilhete de estacionamento para um carro na final da Supercopa.

Na bronca

No “X”, antigo Twitter, torcedores reclamaram dos valores do estacionamento. Um deles chamou de “Roubo faraônico” e disse ser uma vergonha cobrar esse valor por um estacionamento, além de questionar a empresa que vende e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que é quem promove a partida.

“Roubo faraônico oficializado. Uma vergonha cobrar um valor de 74,00 pra um estacionamento, para o jogo da Supercopa. Essa empresa tinha que ser notificada, sem contar a CBF está cobrando R$360 no ingresso”, disse o torcedor Naldo Cruz.

Vale taça!

A partida entre Flamengo x Botafogo marca o encontro do Mengão, campeão da Copa do Brasil de 2024 contra o Fogão, campeão do campeonato Brasileiro de 2024. Quem vencer é o supercampeão do Brasil.