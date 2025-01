Onde se hospedar perto do estádio Mangueirão, em Belém? Veja opções de hotéis

Belém receberá milhares de torcedores de Flamengo e Botafogo nas próximas semanas. O motivo: o clássico entre os clubes cariocas pela final da Supercopa Rei, que acontecerá na capital paraense no dia (02/02). Os ingressos já começaram a ser vendidos e caravanas de várias partes do país já estão organizadas para desembarcar na cidade. A pergunta que fica é: onde se hospedar perto do Estádio Mangueirão? Listamos 4 opções até 5Km do local; veja:

Onde se hospedar perto do estádio Mangueirão

Ibis Styles Belém Hangar

Localizado na Avenida Duque de Caxias, o hotel 3 estrelas, fica a cerca de 5 Km do Mangueirão. A diária no período da partida, com entrada no dia 02/02 e saída dia 03/02, custa em média R$ 600 para um casal.

Ibis Belém Aeroporto

Localizado na Avenida Av. Júlio César, 1675, o hotel 2 estrelas, fica a cerca de 3,8 Km do Mangueirão. A diária no período da partida, com entrada no dia 02/02 e saída dia 03/02, custa em média R$ 300 para um casal.

Holiday Inn Express Ananindeua

Já o Holiday Inn fica na BR-316, Km 01 - S/N, no bairro da Guanabara. A diária no período da partida, com entrada no dia 02/02 e saída dia 03/02, custa em média R$ 370 para um casal.

Hotel Vila Rica Belém

Localizado na Avenida Júlio César, 1777. A diária no período da partida, com entrada no dia 02/02 e saída dia 03/02, custa em média R$ 590 para um casal.

Hotel G1 Belém

O hotel mais próximo do Mangueirão fica na Avenida Augusto Montenegro, 118. A diária no período da partida, com entrada no dia 02/02 e saída dia 03/02, custa em média R$ 250 para um casal.

Onde comprar ingresso para Flamengo x Botafogo em Belém

A compra de ingressos para a final da Supercopa Rei entre Flamengo x Botafogo já iniciou. A partir é no dia 02/02, um domingo, às 16h. Compre ingressos aqui!