Supercopa do Brasil: Ingressos para sócios-torcedores do Flamengo estão esgotados

Os ingressos destinados a sócios-torcedores do Flamengo para a final da Supercopa do Brasil estão oficialmente esgotados. A confirmação veio nesta quarta-feira (22), horas antes do início das vendas gerais, conforme anunciado pelo site Bilheteria Digital, responsável pela comercialização das entradas para o jogo.

A decisão entre Flamengo e Botafogo acontece no dia 2 de fevereiro, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém. O confronto será transmitido ao vivo pela Rede Globo e acompanhado lance a lance pelo Oliberal.com.

Na última terça-feira (21), a produtora do evento revelou que os ingressos para os camarotes também já haviam se esgotado. No entanto, ainda há bilhetes disponíveis para cadeiras e arquibancadas destinadas à torcida do Botafogo. Torcedores do Flamengo que não são sócios terão que aguardar até as 15h desta quarta-feira, quando as vendas gerais serão abertas.

A comercialização dos ingressos começou no sábado (18), com exclusividade para clientes do banco BRB e sócios-torcedores. Ao todo, cerca de 45 mil entradas foram colocadas à venda para a partida que reúne os dois campeões cariocas.

Os preços divulgados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) começam em R$ 180 (meia-entrada) para arquibancadas, chegando a R$ 360 para a inteira. Já os setores de cadeiras custam R$ 280 (meia) e R$ 560 (inteira).

Esta é a primeira vez que a final da Supercopa do Brasil será realizada em Belém. O duelo coloca frente a frente o Botafogo, vencedor do Campeonato Brasileiro de 2024, e o Flamengo, campeão da Copa do Brasil no mesmo ano.