Supercopa do Brasil: Ingressos de camarote para Botafogo x Flamengo estão esgotados

Os ingressos de camarote para a final da Supercopa do Brasil entre Botafogo e Flamengo estão esgotados. A informação foi confirmada nesta terça-feira (21) pela produtora do evento. O confronto abre o calendário de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogo será realizado no estádio Mangueirão, em Belém, no dia 2 de fevereiro, um domingo, com início às 16h. A partida, disputada em jogo único, colocará frente a frente o campeão do Brasileirão e o vencedor da Copa do Brasil de 2024. Enquanto o Flamengo tenta o tricampeonato do torneio, o Botafogo busca seu primeiro título na competição.

No momento, restam ingressos apenas para arquibancadas e cadeiras. As vendas começaram no sábado (18), com exclusividade para clientes do Banco BRB, patrocinador do evento. Na segunda-feira (20), sócios-torcedores dos dois clubes tiveram acesso às entradas. O público geral poderá adquirir seus ingressos a partir desta quarta-feira (22).

Os preços variam entre R$ 180,00 e R$ 560,00, com um total de 45 mil bilhetes disponíveis, segundo a organização.

A final será transmitida ao vivo pela TV Globo, com cobertura em tempo real pelo portal O Liberal.