Luan Freitas comenta falha contra o Capitão Poço e espera um Paysandu ajustado diante do Águia

No próximo sábado (25), o Paysandu faz sua primeira partida fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Paraense. Contra o Águia, o time treinado pelo técnico Márcio Fernandes tem alguns ajustes a fazer, sobretudo na parte defensiva, que lhe custou um golaço feito pelo Capitão Poço no duelo inaugural do Parazão.

"Ali foi um momento em que a gente tava bem na partida, tentando encaixar marcação mais alta e acabamos tomando um drible. O cenário ideal era correr e esperar lá atrás, mas a jogada foi muito rápida e não conseguimos ajustar. Como eu falei, é início de temporada, vamos ajustar essas coisas. Todos os times têm problemas", lembra o zagueiro Luan Freitas.

Embora o gol não tenha comprometido o resultado final, ficou a necessidade de eliminar o problema nos próximos jogos, fato que o defensor considera como 'normal' em início de temporada. "Tivemos duas vitórias boas, mas sabemos da margem para evoluir. Vamos nos conhecendo, muitos não haviam jogado juntos. Agora é ajustar as coisas para chegar no sábado e vencer mais uma", comenta.

Luan Freitas é um dos remanescentes do ano passado e, neste início de ano, vem ganhando espaço na defesa, ao mesmo tempo em que conhece a fundo as peculiaridades do Parazão. "A gente sabe que tem uns jogos mais distantes, mas onde o Paysandu chega tem torcida e tem que vencer. Ano passado eu estreei contra o Canaã, em Parauapebas e estava lotado. Então o estadual tem essas características".

Contra o Azulão, Luan diz que o time estará melhor preparado, aproveitando a estreia do adversário na Copa Verde, contra o Independência-AC, nesta quarta-feira (22). "Vamos olhar o jogo do nosso próximo adversário. É bom conhecer o time que vamos enfrentar, ajustar os detalhes e entrar em campo no sábado", encerra.