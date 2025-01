Marlon é regularizado e pode estrear pelo Paysandu no sábado contra o Águia de Marabá

O atacante Marlon, do Paysandu, está pronto para estrear com a camisa bicolor e pode entrar em campo no próximo sábado (25), na partida contra o Águia de Marabá, válida pela segunda rodada do Parazão 2025. O jogador foi regularizado na tarde desta terça-feira (21), e já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Marlon BID (Imagem/Reprodução)

Com 27 anos, Marlon retorna ao Papão após duas temporadas fora. Em entrevista ao site oficial do clube, o jogador expressou gratidão e felicidade por ao clube, afirmando que o Lobo foi um divisor de águas em sua carreira, abrindo portas para novos desafios.

“O Paysandu é o clube que me projetou no futebol e me trouxe muita felicidade. Estou animado por retornar e encontrar o clube muito mais estruturado e agora na Série B. Vamos trabalhar duro para conquistar tudo o que o time planejou para 2025”, declarou Marlon.

Durante sua passagem anterior pelo Bicola, entre 2021 e 2023, o atacante disputou 90 partidas, marcando 25 gols e conquistando títulos importantes como a Copa Verde e o Campeonato Paraense. A breve passagem pelo Gil Vicente, em Portugal, foi menos produtiva, com 27 jogos e nenhum gol. Na última temporada, o atleta jogou pelo Guarani-SP, onde participou de 31 partidas, anotando um gol e uma assistência, mas infelizmente o clube foi rebaixado para a Série C.

Campeonato Paraense

Após vencer o Capitão Poço por 4 a 1 na estreia do Parazão 2025, o Paysandu se prepara para seu próximo desafio no sábado (25), contra o Águia de Marabá. A partida está marcada para às 17h, no Estádio Zinho de Oliveira. Os torcedores poderão acompanhar a transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.