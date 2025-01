Parazão 2025 tem recorde de gols na primeira rodada; veja os números

O Campeonato Paraense 2025 começou com os times demonstrando “sede” de gol e superou os números de bolas na rede na primeira rodada das duas edições anteriores, com uma média de 6 gols por partida. Remo e Paysandu foram os que mais marcaram, com cinco e quatro gols, respectivamente, abrindo a competição com emoção na busca pelo título.

Confira os números:

2023: 9 gols na primeira rodada (5 jogos)

2024: 11 gols na primeira rodada (6 jogos)

2025: 19 gols na primeira rodada (6 jogos)

VEJA MAIS

Além de Remo e Paysandu, Tuna Luso, Águia de Marabá, Bragantino, Castanhal, Santa Rosa, Independente e Capitão Poço marcaram na rodada inicial, somente Cametá, São Francisco e Caeté não conseguiram aumentar o saldo de gols na competição.

A próxima rodada da primeira fase do Parazão 2025 é no próximo sábado (25/01), com jogos entre: Bragantino e Santa Rosa; São Francisco e Castanhal; Independente e Tuna Luso; Capitão Poço e Cametá; e Águia de Marabá e Paysandu. Clube do Remo e Caeté se enfrentam somente no domingo (26/01).