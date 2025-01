Com dois gols na estreia, Dodô diz que o Remo busca entrosamento: 'Deixamos uma boa impressão'

Depois da boa estreia no Parazão, o Clube do Remo volta os olhares para o segundo compromisso, desta vez contra o Caeté, no próximo domingo (26), no estádio municipal de Augusto Corrêa. A goleada sobre o São Francisco deixou uma impressão positiva na torcida e nos atletas, mas ainda deixa claro a necessidade do time ganhar maior entrosamento, conforme garante o meia Dodô, autor de dois dos cinco gols marcados no último domingo.

O meia de ligação se mostrou satisfeito com o resultado, embora admita que ainda precisa melhorar alguns aspectos, sobretudo individualmente. "Muito feliz com a estreia, por ter ajudado os meus companheiros e ter feito um bom jogo. Ainda não estou 100% na parte física. Eu particularmente, em questão de entrosamento, também preciso melhorar. Claro que a gente vai adquirindo isso com os jogos, mas por ser o primeiro jogo deixamos uma boa impressão. Estamos muito felizes", disse.

Dentro da proposta tática arquitetada pelo técnico Rodrigo Santana, Dodô desempenhou uma função de meia, mais destacado pela direita, o que não o torna necessariamente um atacante. No entanto, ele diz que a função ajudou bastante o time a criar e a conseguir o elevado número de gols. "A gente criou bastante chances. No primeiro tempo tivemos chances de fazer mais gols. Agora é continuar com os pés no chão que estamos no caminho certo".

Passada a euforia do primeiro jogo, Dodô acredita que nos próximos jogos a tendência dentro no elenco é ganhar maior entrosamento e disciplina tática, principalmente porque nem todos os estádios do Parazão dispõem de um bom gramado de jogo, fato que exige maior concentração e força física para superar as longas distâncias que separam os times participantes dentro do território paraense.

"Agora vai começar o calendário brasileiro. A gente joga duas partidas por semana, com viagens e concentração. A gente fica ansioso. Vamos ter uma semana longa de treinamentos para ajustar as coisas, pegar as lições do Rodrigo. Como serão dois jogos por semana, temos um grupo bom e quem entrar vai dar conta do recado. Estão todos preparados para buscar a oportunidade", encerra.