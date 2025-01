Com gols no Parazão, Nicolas se aproxima do top 3 dos maiores artilheiros do século do Paysandu

Aos 35 anos e na sua segunda passagem pelo Paysandu, Nicolas está prestes a atingir uma marca histórica com a camisa do Papão. Com os quatro gols no início desta temporada, o atacante se aproximou do top 3 dos maiores artilheiros do Bicola no século XXI.

Em apenas dois jogos neste início de ano, um pela Supercopa e o outro pelo Parazão, o jogador balançou as redes quatro vezes. Com isso, Nicolas chega à marca de 61 gols com a camisa do Paysandu.

O número o deixa próximo do ídolo bicolor Yago Pikachu, que tem 62 gols pelo Bicola. Com o número de partidas que ainda serão disputadas ao longo da temporada, é provável que Nicolas supere essa marca rapidamente e se aproxime dos números de Zé Augusto, que possui 76 gols, e Robgol, que lidera a lista com 78.

VEJA MAIS

Ao todo, Nicolas tem 155 jogos pelo Papão. Esta é sua segunda passagem pela equipe. O jogador chegou ao Paysandu em 2019 e ficou até a primeira metade de 2021. Depois disso, passou pelo Goiás-GO e Ceará-CE até retornar ao Papão em 2024.

Na última temporada, o atacante teve sua melhor campanha, com 20 gols marcados e quatro assistências em 50 partidas. Apesar do número positivo, o jogador não terminou o ano como gostaria.

O gol contra a Tuna na final da Supercopa Grão-Pará foi o primeiro de Nicolas em meses. O centroavante amargava um jejum de seis meses sem balançar as redes e, por isso, terminou o ano de 2024 bastante criticado pela torcida. Mas, agora, em 2025, o cenário pode ser outro.

Com quatro gols em dois jogos, Nicolas pode aumentar ainda mais seus feitos com a camisa bicolor.

O próximo compromisso do Paysandu será no sábado (25), contra o Águia de Marabá, às 17h, no Zinho de Oliveira. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Paraense.

Lista de artilheiros do século XXI do Paysandu

Robgol: 78 Zé Augusto: 76 Yago Pikachu: 62 Nicolas: 61 Rafael Oliveira: 54 Balão: 49 Jobson: 42 Sandro Goiano: 41 Albertinho: 34 Lecheva: 33