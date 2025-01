Cadê o scouting? Quintana diz que Paysandu precisa conhecer melhor os adversários

O Paysandu fez valer a condição de atual Campeão Paraense e goleou o Capitão Poço por 4 a 1, na estreia do certame estadual. Mas o triunfo não foi exatamente tão fácil, haja vista que o time tomou um certo sufoco na etapa inicial e acabou tomando um verdadeiro golaço por cobertura. Na avaliação do zagueiro Quintana, esses pontos mostram que o início de competição é mais difícil do que se imagina.

"Ontem falei com o Luan (Freitas) que às vezes você não conhece o time. Tem time da Série B que você conhece os jogadores, sabe como eles atuam, mas nesse caso eu não conheço nenhum. Só sabia que eles iam sair para buscar o gol. Tivemos risco de levar, mas conseguimos controlar. A equipe está entendendo o que o Márcio quer para os jogos", disse ele nesta segunda-feira, após a reapresentação do elenco.

O zagueiro teve atuação destacada ao abrir o placar em favor do Papão, após uma confusão na área do Capitão Poço e uma sobra de bola que o levou a fazer um giro estiloso e arrematar para o fundo das redes. Logo depois, o adversário empatou num golaço de Alexandre, encobrindo Matheus Nogueira, expondo ali uma deficiência tática que Márcio Fernandes corrigiu prontamente no intervalo de jogo.

"Quando a gente entrou no vestiário, o Márcio fez uma avaliação, pois viu um jogo diferente. É muito importante a variação durante o jogo. Ele mexeu no time, fez a gente entrar mais no jogo por dentro e aproveitar a saída por fora. Foi muito importante para a gente pois vai servir para os próximos jogos", explica. O Papão assumiu a frente no placar nos acréscimos da etapa inicial e consolidou a vitória no segundo tempo com dois gols de Nicolas.

Na próxima rodada, o Paysandu viaja para Marabá, onde enfrenta o Águia no próximo sábado (25), a partir das 17 horas.