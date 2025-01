Mesmo com testes, VAR apresenta problemas em partida do Paysandu na primeira rodada do Parazão 2025

O Paysandu estreou no Campeonato Paraense 2025 vencendo o Capitão Poço por 4 a 1, no último domingo (19/01). Apesar do resultado satisfatório para a equipe bicolor, a partida foi marcada por problemas com o VAR durante a análise de um possível lance de pênalti, fato que viralizou nas redes sociais.

Na ocasião, o árbitro Marco de Almeida revisou o lance no VAR. No entanto, a ferramenta aparentou travar e demorou a funcionar, prolongando o tempo necessário para a análise. Ao final, quando o árbitro conseguiu revisar, constatou que Pedro Delvalle sofreu falta dentro da área e marcou o pênalti para o Papão, que ampliou o placar.

O problema no equipamento de arbitragem de vídeo foi inesperado, já que, antes do início do Parazão, a Federação Paraense de Futebol realizou a “Copa VAR”, um torneio que serviu para testar e corrigir possíveis falhas na ferramenta.

Na próxima rodada, o Paysandu visita o Águia de Marabá no Estádio Zinho de Oliveira, no sábado (25/01), enquanto o Capitão Poço recebe o Cametá no mesmo dia, no Estádio José Rufino de Souza.