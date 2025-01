FPF lança ‘Copa VAR’ como preparação para utilizar ferramentas da arbitragem no Parazão

As ferramentas da arbitragem de vídeo que serão utilizadas no Campeonato Paraense 2025 vão passar por testes em jogos da “Copa VAR”, competição instituída pela Federação Paraense de Futebol (FPF) para “treino, validação e homologação” dos equipamentos do árbitro de vídeo. Além disso, a proposta é também proporcionar experiência prática para árbitros e às equipes sub-20 participantes.

As equipes participantes serão: Tapajós, Paysandu, Esporte Clube Trabalhista, Comercial Futebol Clube, Associação Esportiva e Beneficente Estrela, Clube Atlético Vila Rica, Sport Club Belém e Cruzeirão.

VEJA MAIS

Em formato de amistoso, o torneio terá 18 jogos em um período de quatro dias, com partidas com 50 minutos, dividido em dois tempos de 25 minutos, com intervalo de cinco minutos. Os times serão divididos em grupos A e B, e farão três jogos em um sistema de rodízio simples (todos contra todos), totalizando seis jogos para cada grupo.

Os classificados avançam para as semifinais, disputadas em jogos de ida e volta, e depois a final, disputada em jogo único.