Remo deve fazer jogo-treino no próximo sábado (11) no Baenão; saiba mais

Antes da estreia no Campeonato Paraense, o Remo deve realizar pelo menos um jogo-treino. Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte ligada ao clube, o Leão Azul joga no próximo sábado (11), contra o Pinheirense, no Baenão. A partida faz parte da preparação azulina para a temporada de 2025.

O horário da partida ainda não foi definido, devido à possibilidade de chuva durante o dia. Ainda segundo as informações, os portões serão fechados para a torcida e imprensa.

As partidas amistosas estavam nos planos da comissão técnica azulina desde o início da pré-temporada, em dezembro. Na reta final do último mês de 2024, a expectativa era de que os jogos fossem contra o Castanhal e o Bragantino, ainda antes do início do Parazão.

O Remo iniciou os treinamentos preparatórios para 2025 com os jogadores remanescentes do elenco de 2024. Nesse período, os atletas trabalharam bastante a parte física e definiram métodos para evitar lesões ao longo do ano, além de iniciarem os trabalhos em campo.

Já a partir desta semana, o Leão Azul pôde integrar os novos reforços no time e iniciar a segunda parte da pré-temporada azulina. A partir de agora, o treinador Rodrigo Santana terá uma noção melhor da equipe titular. Assim, o jogo-treino é importante para que o técnico consiga fazer análises e correções táticas.

A equipe azulina inicia oficialmente a temporada de 2025 no próximo dia 18 de janeiro. O time joga contra o São Francisco, no Mangueirão, na abertura do Campeonato Paraense. Além disso, o Remo está focado em fortalecer o grupo para chegar forte na Série B do Campeonato Brasileiro e brigar na parte de cima da tabela.