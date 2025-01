Torcedores do Remo relatam demora no atendimento para adesão ao programa de sócio-torcedor

O Remo anunciou algumas mudanças nos planos de sócio-torcedores do clube e também promoções para atrair o público. A ação interessou aos torcedores azulinos, mas alguns estão enfrentando dificuldades para concluir a adesão devido à alta demanda. Conforme relatos nas redes sociais, há problemas para acessar o site e longas filas na sede oficial do clube, em Belém.

Em um dos relatos, publicado em um grupo da torcida azulina no Facebook, um internauta reclamou da demora no atendimento no momento da retirada da carteirinha. Segundo o depoimento do torcedor, ele conseguiu concluir a adesão pela internet, mas, ao tentar retirar o documento físico, enfrentou uma longa fila e, no final, voltou para casa sem a carteira, pois ela havia acabado.

"O atendimento é muito lento, quem trabalha não pode dispor de todo esse tempo para ser atendido. Já que decidiram colocar apenas um ponto de atendimento, deveria ser rápido. Além disso, não separaram o atendimento entre quem vai fazer o sócio e quem já fez. Quando estava chegando a minha vez, fui informado de que as carteiras haviam acabado. Ou seja, o clube faz uma promoção visando aumentar o número de sócios e não se prepara para isso. Um absurdo. É o cúmulo do amadorismo", apontou o internauta.

Nos comentários da postagem, outros torcedores também relataram situações semelhantes. Em nota enviada à reportagem, o Remo afirmou que há uma "grande procura, tanto na sede quanto no site, mas o atendimento está acontecendo normalmente".

O clube ainda informou que muitos torcedores não conseguem aderir aos planos pela internet, pois ainda têm acesso ao site antigo.

"Na internet, duas situações têm se repetido, mas que não são responsabilidade do clube: os torcedores têm acessado o site antigo do Nação Azul. Vale lembrar que agora o programa mudou de nome e também de site: fenomenoazul.com.br. O outro ponto é que alguns cadastros não são aprovados devido a questões financeiras e limites nos cartões. Para agilizar o processo e contribuir para um melhor atendimento, disponibilizamos um número de WhatsApp através do (91) 98385-9793", disse o clube.

Promoção

Neste início de ano, o Leão Azul anunciou descontos nos planos de sócio-torcedores, tanto para novos associados quanto para quem estava em débito. Além da promoção, a equipe também mudou o nome do programa, que deixou de ser "Nação Azul" para se tornar "Fenômeno Azul".

Neste novo modelo, os torcedores poderão escolher entre quatro planos para se tornarem sócios do clube: Ferinha, Embaixador Azul, Maior do Norte e Rei. Na lista de benefícios, o torcedor poderá ter descontos em cursos de pós-graduação, inglês e em locais parceiros do Leão Azul, como óticas e clínicas odontológicas, além de acesso aos jogos.