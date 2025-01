Com Remo, Paysandu e cotidiano paraense, fotógrafo Silvio Garrido fará exposição em Belém

Sabe aquele lance? Aquele detalhe? Aquela expressão no olhar? O esporte possui imagens que ficarão guardadas na memória do torcedor e em Belém, o fotógrafo esportivo Silvio Garrido, irá expor seu trabalho que realizou nos últimos anos registrando momentos memoráveis do esporte paraense de 13 a 26 de janeiro no Parque Shopping, em Belém.

Com a exposição denominada de “Momentos – Um olhar atento na fotografia esportiva paraense pelas lentes de Silvio Garrido”, a exposição traz grandes trabalhos do publicitário, que colecionou momentos importantes nas últimas temporadas, tanto fazendo partidas de futebol, quanto esportes olímpicos e motovelocidade, além de ter um olhar diferente do esporte, com o cotidiano da periferia de Belém e seus encantos e a forma simples de se divertir.

Confira aslgumas fotos que estarão na exposição

Silvio Garriso FOTO: Silvio Garrido FOTO: Silvio Garrido FOTO: Silvio Garrido FOTO: Silvio Garrido FOTO: Silvio Garrido

VEJA MAIS

Fotógrafo e publicitário Silvio Garrido (Divulgação)

Garrido é apaixonado por esportes e, ao longo dos anos, vem cravando seu nome no fotojornalismo esportivo paraense. A exposição contará com várias fotos emolduradas no formato 50 x 75, que promove uma interação maior com o público. As imagens foram selecionadas com base em critérios técnicos, levando em consideração a plástica dos movimentos, emoções e reações das torcidas e atletas. Silvio Garrido disse estar vivendo um momento mágico em expor seu trabalho e afirmou que cada registro foi um sentimento diferente e humanizado.

“Estou muito feliz com a realização desta exposição, pois era um sonho e que agora consigo enxergar na minha frente. Expor momentos dos esportes e esportistas foi bem desafiador, pois são milhares de imagens e em cada uma delas eu consegui extrair um sentimento diferente. Sempre acreditei que é preciso ter um olhar mais humanizado na produção fotográfica, pois em cada registro existe uma história a ser contada, e a exposição está me proporcionando esse momento”, falou.

A exposição de “Momentos – Um olhar atento na fotografia esportiva paraense pelas lentes de Silvio Garrido” inicia no próximo dia 13, no Parque Shopping, bairro parque Verde, em Belém, sempre das 10h às 22h, com entrada gratuita.